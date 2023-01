D2 | Les coaches Marc Segatto (Verlaine) et Henri Verjans (Waremme) invités de LaMeuse Foot ce mercredi

Pour sa onzième (!) saison à la tête de Verlaine, Marc Segatto vit une magnifique campagne. Son équipe occupe actuellement la 2e place de la D2 ACFF, un contraste saisissant avec l’exercice précédent qui avait failli voir les Taureaux basculer en D3. L’emblématique coach hesbignon reviendra sur les nouvelles ambitions de son club, depuis l’arrivée de Mario Franchi, d’autant que la licence pour la N1 a été demandée dès cette année.

Saison noire à Waremme

De son côté, le « mage » Henri Verjans voit la saison des siens tourner au vinaigre après la dernière défaite à Jette. Le manager wawa, coach intérimaire depuis la démission de Steve Dessart à l’automne, n’est pas verni pas les blessures, arrêts ou encore problèmes logistiques (synthétique non homologué, panne de chaudière…) et mise plus que jamais sur sa jeunesse dorée pour sauver Waremme de la relégation. L’ex-T1 d’Oreye, Seraing RUL, Hannut, Weywertz et Lensois reviendra aussi sur le récent départ de José Lardot, dont l’apport financier aurait fait le plus grand bien à Waremme, en quête d’un buteur cet hiver.

Nos deux invités passeront également « sur le grill » en fin d’émission avec cinq questions cash agrémentées de réponses courtes. Nul doute que la langue de bois ne fera à nouveau pas partie de leur vocabulaire.