Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Arsenal, le retour des invincibles»

Un dimanche après-midi devant le foot… La rencontre entre Seraing et Anderlecht va bientôt s’achever au bout d’un ennui certain. Armé de sa zapette, le téléspectateur prend le tunnel sous la Manche pour se poser finalement au nord de Londres. Arsenal reçoit Manchester United. Jeu léché, vitesse, intensité… Le téléspectateur belge est certainement pris de vertige. Ici, c’est la Premier League et tout va un peu plus vite et plus fort. Ici, surtout, c’est Arsenal et son football se dévore cette saison avec de grands yeux ébahis.

Les Gunners sont tout simplement époustouflants voire étonnants. Au bout d’une rencontre enthousiasmante, Arsenal a battu les Red Devils à la dernière minute du match, grâce à un nouveau but d’Eddie Nketiah. Depuis le début de saison, les analystes anglais patientent. Ils attendent que cela craque… Mais Arsenal résiste. La semaine dernière, Tottenham a dû se rendre à l’évidence : les Gunners sont irrésistibles cette saison. Leandro Trossard, lui, n’a pas résisté longtemps à l’idée de rejoindre cette équipe joueuse et spectaculaire.

Retour vers le passé

Les supporters des Gunners, quant à eux, se réjouissent. Ils attendent un titre de champion depuis 2004. La fameuse époque des Invincibles. Cette année-là, ils ne connaissent pas la défaite en championnat : 26 victoires et 12 partages en 38 rencontres. Dans l’effectif, que d’illustres joueurs : Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas, Patrick Vieira ou encore Sol Campbell.

Cette saison, les noms sont moins ronflants. Les leaders du championnat anglais se nomment Zintchenko, Odegaard, Saka ou encore Ramsdale. Cela dit beaucoup de l’influence de leur coach, Mikel Arteta. Celui-ci a appris le métier auprès de Pep Guardiola. Ça tombe bien, Arsenal et Manchester City vont bientôt s’affronter, dans moins d’un mois. Pour l’instant, Arsenal possède cinq points d’avance et un match de moins. Le début d’une belle histoire ?