Limbourg organise son premier salon de l’emploi, de la formation et de l’orientation, pour aider les jeunes

Ce mercredi 25 janvier, la ville de Limbourg lance son premier Village de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation. En collaboration avec le Plan de cohésion sociale et le FOREM, le but est de permettre aux jeunes et/ou aux demandeurs d’emploi de rentrer en contact avec des entreprises et des employeurs qui travaillent et recrutent dans le bassin d’emploi de l’arrondissement de Verviers.

Avec ce Village, la Ville de Limbourg définit trois objectifs majeurs : orienter les jeunes (et lutter contre certaines inégalités), aider à trouver un emploi et une formation (et lutter contre le décrochage professionnel) mais aussi éveiller la curiosité et ouvrir les horizons. Une façon d’être proactive pour augmenter le taux de l’emploi en Wallonie et au sein de la ville de Limbourg, qui compte 300 chercheurs d’emploi pour 6.000 habitants.