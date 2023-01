Les frères Dardenne annulent leur venue au Cinéma Le Versailles, à Stavelot, à cause de la neige

Ce lundi 23 janvier dès 19h30, le Cinéma Le Versailles à Stavelot projette le nouveau film des frères Dardenne « Tori et Lokita », primé à Cannes en 2022. Pour l’occasion, le plus vieux cinéma de Belgique devait accueillir le duo de réalisateurs pour la présentation et la projection du film. Une session de débat et d’échanges sur le film en question était également prévue.

Mais les frères Dardenne ont décidé d’annuler leur venue en raison de la neige. « L’événement sera évidemment reporté », indique le cinéma. « Nous essayons de trouver une nouvelle date, mais pour ce soir, c’est annulé. »