Un restaurant partage une vidéo, Lucy y repère son mari mort en 2014: «Ces images ont été filmées la semaine dernière…» (vidéo)

Dans les commentaires, une femme a publié un commentaire à peine croyable, puisqu’elle affirme voir son mari… mort en 2014. « Quel âge ont les images ? Mon défunt mari et son fils sont au premier plan alors qu’il est mort en 2014 », écrit-elle. Les propriétaires lui ont répondu en expliquant que les images avaient été tournées la semaine dernière, sans donner plus de détails.

Malheureusement, on ne sait pas encore comment l’histoire a évolué, et nombreux sont les internautes qui ont commenté la publication pour demander de plus amples informations. Lucy et l’établissement ont été contactés pour que l’on en sache plus, mais à l’heure actuelle, nous n’en savons pas plus.