Pascal Vandyck condamné à la perpétuité pour le vol et le meurtre de Hiên Ngô Tiêng à Esneux

Les jurés de la cour d’assises de Liège avaient déclaré Pascal Vandyck coupable d’avoir commis un vol avec violences et menace sur Hiên Ngô Tiêng. Ces faits ont été commis avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle de vulnérabilité de la victime et celle de l’utilisation d’une arme. La principale circonstance aggravante est celle du meurtre commis sur Hiên Ngô Tiêng pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Pascal Vandyck est également reconnu coupable de fraude informatique après avoir utilisé la carte de banque de la victime.

À l’issue du verdict de culpabilité, l’avocat général Christine Pevée avait requis la peine de réclusion à perpétuité. Les avocats de la défense, Me Croisier et Me Mallants, avaient plaidé pour une peine moins lourde.