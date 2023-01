L’école du Fonds Jacques à Couillet dans un état déplorable: «Les murs s’effritent, les châssis sont vétustes, une porte coupe-feu est toujours ouverte…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les bâtiments publics carolos se retrouvent régulièrement sur le devant de l’actualité à cause de leur état déplorable. Dans ce contexte, Maxime Felon (PS) a dénoncé les problèmes rencontrés à l’école du Fond Jacques à Couillet, à l’occasion du conseil communal ce lundi. « Les châssis sont majoritairement en aluminium et ne disposent que d’un simple vitrage, sans parler de leur état de vétusté », détaille le Dochard. « Le plafonnage autour des fenêtres, lui, tombe petit à petit. Résultat des courses : l’isolation énergétique est quasiment nulle, avec des enfants qui se plaignent du froid l’hiver, et de la chaleur l’été. »

Mais ce n’est pas le seul problème, loin de là.