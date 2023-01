Un nouveau marquage au sol pour améliorer la sécurité des enfants aux abords de 52 écoles verviétoises

Les enfants sont le plus souvent victimes d’accidents de la route en tant que piétons et, dans 4 cas sur dix, cela se passe à proximité de l’école. Au total, ces cinq dernières années en Wallonie, de 2017 à 2021, 1.888 enfants de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route sur le trajet de l’école, dont 6 tués et 63 blessés grièvement. En moyenne en Wallonie, un peu plus de deux enfants sont victimes d’un accident de la route chaque jour d’école aux heures d’entrée et de sortie de classe.

Afin d’augmenter la sécurité des enfants aux abords des écoles, la ministre de la Sécurité routière, Valérie De Bue, a décidé de dégager 7 millions d’euros pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires grâce à un nouveau marquage inédit en Wallonie.