L’attachée parlementaire française a vécu les perquisitions au Parlement européen de près: «On a cru se retrouver dans une série Netflix»

Merry Laballe n’en revient toujours pas de cette matinée du vendredi 9 décembre à Bruxelles. À cette époque, la Française était encore la cheffe de cabinet de Frédéric Andrieu, un député européen membre du Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Le même groupe qu’Eva Kaili, Marc Tarabella ou encore Andrea Cozzolino. Francesco Giorgi, le compagnon de la parlementaire grecque était l’un des collègues de Merry Laballe qui s’est confiée ce lundi aux « Zinfos974 », un site web d’actualité basé à Saint-Denis, à la Réunion.

Elle vient d’arriver sur cette île lointaine de l’océan Indien où elle occupe désormais le poste de directrice de cabinet du maire de la commune de Saint-Benoît. « J’espère que cette nouvelle aventure politique sera plus sereine et plus transparente qu’à Bruxelles », confie cette historienne de formation.