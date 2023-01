Soignies et huit autres communes du Centre recevront 325.000€ pour améliorer le marquage des zones 30 aux abords des écoles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En Wallonie, entre 2017 et 2021, pas moins de 1.888 enfants ont été victimes d’un accident de la circulation, en tant que piétons, sur le trajet ou aux abords de leur école. Le triste bilan : 6 décès et 63 blessés graves. Pour améliorer la sécurité, la ministre wallonne de la Sécurité Routière Valérie De Bue (MR) a débloqué un budget permettant aux communes qui le souhaitent d’obtenir un subside afin de réaliser, en 2023, des aménagements spécifiques de la zone 30 à hauteur des entrées d’école et améliorer la visibilité de leurs abords.

La subvention a été calculée à 80 % du coût de l’exécution des travaux et plafonnée à 5.000 € par implantation concernée.

Trois zones avec un marquage spécifique

Concrètement, les abords des écoles seront divisés, dans chaque sens de circulation, en trois zones avec un marquage au sol spécifique afin de maintenir l’attention des usagers de la route tout au long du tronçon couvert et de les faire ralentir plus tôt.