D3A: Théo Duchesne sait aussi défendre à Couvin

Par rapport à son début de saison, Théo Duchesne a évolué sur l’échiquier de Couvin-Mariembourg. D’abord réserviste puis titulaire comme ailier dès le 3e match sous l’ère Bukran, l’ex-joueur de la JS Tamines s’est retrouvé depuis quelques rencontres repositionné par Fabrice Lebrun comme arrière latéral droit. Ce fut encore le cas ce samedi lors de la victoire contre Gosselies (4-2). « Je ne sais plus vraiment quand s’est opérée cette modification », déclare Théo Duchesne. « Par contre, je me souviens avoir même dépanné back gauche à Aische pour permuter ensuite à droite et me blesser dans la foulée. Visiblement, le coach apprécie ma polyvalence. Nous n’avions pas vraiment de joueur de ce type vu que Sobry et Delpire sont blessés. Je m’adapte, même si ce n’est pas totalement inédit. »

En effet avant de rejoindre Tamines, notre interlocuteur a déjà évolué dans un registre similaire.

« En espoirs à la RAAL, on jouait en 3-5-2 et j’étais le plus à droite dans le trio défensif. Je me permettais plus de liberté à sortir qu’avec Couvin où le coach compte désormais sur moi pour défendre. Ce n’est pas pour autant que je dois me limiter à cette tâche, même si les dribbles à cette place ne sont pas conseillés. »

Cette reconversion ne lui pose pas problème. « Contre Saint-Symphorien, j’avais retrouvé ma place de flanc et on avait créé l’exploit. Pour moi, le principal, c’est que j’enchaîne les matchs. Le prochain sera tout aussi important que le précédent. A Jodoigne, on se doit de revenir avec quelque chose. »

