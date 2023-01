Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un fléau de plus en plus visible ces dernières années. Certaines personnes majeures n’hésitent pas à piéger des adolescents sur les réseaux sociaux afin de contenter leurs pulsions, leurs fantasmes. Ces techniques entraînent des événements malheureux dans le chef de plusieurs jeunes. Daniel (prénom d’emprunt) fait partie de ce lot. L’homme de 59 ans entretient des discussions avec des adolescents depuis une dizaine d’années. Se faisant passer pour quelqu’un de leur âge, il demande des photos dénudées, aux filles et garçons…