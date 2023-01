Une enquête ouverte à la BBC à propos de corruption dans la nomination du président

À la suite d’un article paru dans le journal The Sunday Times, le ballon a commencé à rouler. Sharp aurait garanti un prêt pour Johnson, qui aurait eu des problèmes d’argent à l’époque, au début de 2021.

Sharp lui-même se réjouit d’une demande de renseignements. Dans un communiqué de presse, il présente ses excuses à ses employés, qualifiant le tumulte de « distraction pour l’organisation », ce qu’il regrette profondément. De plus, il promet de publier les résultats de l’enquête, au nom de la « transparence ».

Par exemple, il n’aurait jamais caché le fait que Johnson et lui se connaissent depuis longtemps. De plus, il aurait seulement présenté un « vieil ami » à son chef de cabinet, après quoi il n’aurait plus rien à voir avec le prêt.

Selon Boris Johnson, toute cette affaire est un « non-sens total ». « Richard Sharp est un homme bon et sage, mais il ne sait absolument rien de mes affaires financières personnelles », a-t-il déclaré à la chaîne Sky News lundi.