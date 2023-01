Décor, musique, logo...: Michaël Miraglia nous présente le tout nouveau JT de RTL Info, «les gens vont très vite s’y habituer»

J’ai vraiment hâte d’y être ! J’ai eu l’occasion de m’immiscer au sein de la rédaction de RTL Info et j’ai vu la masse de travail qui m’attendait. J’ai découvert énormément de bienveillance et de chaleur humaine. Ça m’a rassuré de mettre les pieds dans un environnement sain, positif et très représentatif de ce que le groupe RTL est devenu. J’ai appris à concevoir un journal en parallèle avec le présentateur du jour, de façon presque indépendante. J’ai l’impression d’avoir fait un énorme bond en avant en seulement un mois. Ça m’a rassuré d’avoir le nez dans le travail.

J’appréhende surtout la phase de préparation du journal car on ne pourra pas anticiper l’actualité du 27 janvier. Ce sera une course contre la montre pour agencer et écrire le journal du soir. Ma plus grande peur, c’est qu’une actualité de dernière minute nous oblige à mettre de côté tout ce qu’on avait déjà préparé. On sera donc contraint de réécrire de nouveaux sujets dans un temps extrêmement réduit. Et puis, ce n’est pas juste qu’un seul journal, j’attaque un week-end entier avec cinq journaux dès ce vendredi soir. C’est un premier test grandeur nature. Le rythme sera assez effréné, j’espère être à la hauteur. Cela dit, j’ai fait mes premiers essais dans le nouveau décor, et je me suis senti vraiment très bien. Les retours de la chaîne étaient aussi très bons.

En plus d’un nouveau logo, le journal s’offre un générique flambant neuf qui risque de déstabiliser les téléspectateurs…

C’est vrai ! Ils ont osé supprimer le célèbre carillon de RTL au profit d’une musique plus douce et moderne. Ce sera interpellant pour les téléspectateurs, c’est vrai, mais ils s’y habitueront très rapidement, j’en suis certain. Et puis, j’adore ce nouveau logo qui se veut lui aussi très moderne. Le point orange sera d’ailleurs exploité dans le générique du journal. Il est visuel mais aussi sonore. On l’entendra notamment dans certains jingles.

À quoi ressemblera le nouveau décor ?

On aura droit à une nouvelle table qui est assez magique. Elle est ronde, petite et fermée. Sa taille a été réduite dans une volonté de proximité. La régie devra simplement appuyer sur un bouton afin de la voir s’ouvrir et s’agrandir pour accueillir des invités. Le résultat sera très impressionnant. Vue d’en haut, la table rappelle d’ailleurs le point orange du nouveau logo de RTL info. Je serai également entouré d’un écran à 270 degrés qui permettra d’y intégrer de nouveaux éléments informatifs comme de l’infographie mais pas de façon statique. Je vais donc pouvoir me positionner à différents endroits de la table afin d’utiliser ces nouveaux éléments techniques.

Olivier Pirard

Serez-vous assis ou debout ?

Comme j’ai des origines italiennes, j’ai tendance à parler avec les mains. Quand je suis assis, je peux canaliser mes mouvements plus facilement. Cela dit, le plateau est conçu pour que le présentateur reste debout. Ça permet d’être mieux intégré dans le décor. Et puis, c’est important de s’adapter à la technique. On m’a fait comprendre avec beaucoup de bienveillance qu’il était préférable que je reste debout. Je ferai donc confiance à mon équipe.

Qu’en est-il de votre tenue ?

J’ai toujours l’impression d’être déguisé quand je porte un costume avec une cravate. Mes deux stylistes sont parvenues à me trouver un ensemble parfaitement coupé et qui me sied à merveille. Je me sens bien dans ce costume qui est accompagné d’une cravate. Quand on présente un journal télévisé, il est important d’avoir du respect pour le téléspectateur. Cela dit, on est dans une époque où, notamment dans le paysage audiovisuel anglo-saxon, certains présentateurs ne portent pas de cravate. À partir du moment où les vêtements sont bien portés, on renvoie d’emblée une image belle, positive et respectueuse. Il y a donc de fortes chances que je laisse tomber la cravate pour les journaux de 13 heures.

De gauche à droite, Michaël Miraglia, Alix Battard, Simon François, Caroline Fontenoy et Luc Gilson. - O.P.

Quelles sont les autres nouveautés du journal ?

Chaque samedi et dimanche à 19h, les téléspectateurs retrouveront des reportages au format long, à mi-chemin entre les news et le magazine, qui durent entre 8 et 10 minutes. Les journalistes de la rédaction auront donc la possibilité d’aller plus loin dans leurs sujets. On explorera des univers surprenants avec des témoignages forts, de la musique, de l’ambiance… On prendra le temps d’aller au bout des choses. Le journal télévisé du week-end ne quittera pas l’actualité pour autant. Il y aura un peu de magazine, tout en conservant les lignes de force qui ont fait le succès du RTL Info. Et puis, à la fin du journal du vendredi soir, on intégrera également le magazine « Reporters ». Je donnerai rendez-vous aux téléspectateurs depuis le décor du JT.