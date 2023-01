Un Diable rouge bientôt à Chelsea? Le club londonien suivrait de près Amadou Onana

Chelsea et les joueurs belges, c’est une grande histoire d’amour. Ces dernières années, bon nombre de natifs de notre plat pays ont transité par le club londonien, avec plus ou moins de succès. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Charly Musonda, Thorgan Hazard… Les exemples sont légion. Et cette liste pourrait bientôt comporter un nom de plus.

En effet, si l’on en croit les informations du Telegraph, Chelsea suivrait de près le médian belge Amadou Onana. Actif à Everton depuis le début de la saison, l’ancien Dogue ne cesse d’impressionner les observateurs. Les résultats ne suivent toutefois pas pour les Toffees, qui n’ont pris que 15 points en vingt rencontres. Un bilan bien maigre qui place le club d’Onana à l’avant-dernière place du classement de Premier League. Ce qui pourrait peut-être pousser le Diable rouge à aller voir ailleurs en cas d’offre intéressante. Reste à voir si Chelsea, avec son noyau qui ne cesse de s’élargir ces dernières semaines, serait l’endroit idéal pour s’épanouir…