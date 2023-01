Le travail de la police de Huy sur le terrain montre son efficacité: «La criminalité n’augmente globalement pas»

Le sentiment d’insécurité dans les rues de Huy fait couler beaucoup d’encre. Le collège communal hutois affirme faire de la sécurité de ses habitants une priorité, notamment par le biais de nombreux investissements tels que plusieurs réseaux de vidéo-surveillance, la lutte contre les logements inoccupés, le redéploiement de plusieurs quartiers du centre-ville, la réaffection de 25 policiers au lieu de 18 à l’intervention et, depuis ce lundi, le recrutement d’un maître-chien et le renouvellement des motos de la zone de police.

Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy, affirme que « la Ville de Huy combat et continuera de combattre celles et ceux qui veulent faire de nos quartiers des lieux troubles. Nous condamnons [ces actes répréhensibles] avec autant de fermeté que nous continuerons d’investir et de dépenser notre énergie pour assurer la quiétude des hutoises et des hutois. »