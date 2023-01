Une charte pour une culture plus égalitaire et inclusive à la Ville de Bruxelles: «En 2023, on ne peut pas ne pas se poser des questions»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

2023 sera l’année de l’inclusivité et de la diversité pour le secteur culturel de la Ville de Bruxelles. Ce lundi, une charte Égalité des Genres a été signée. « Cela dépend très fort des secteurs. L’inégalité n’est pas juste une question de parité, c’est aussi une question économique et symbolique. Les femmes ont moins de moyens financiers pour se lancer et diriger. C’est aussi un milieu où il y a énormément de violences sexuelles », constate Camille Khoury, directrice artistique du Fame festival qui met en avant les minorités de genres. « Pour changer, il faut que les leadeuse soit des personnes issues des minorités. »