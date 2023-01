Un trafic de cocaïne dirigé depuis la Guinée qui touchait notamment Bruxelles et le Brabant wallon

Dans ce jugement, Yacouba B., le principal prévenu et instigateur présumé de ces ventes organisées sur un fonctionnement de «centrale», fait défaut. Il est toujours recherché et une peine de sept ans d’emprisonnement ferme a été requise à son encontre. Il dirigeait l’association depuis la Guinée et les enquêteurs ont estimé que l’association avait généré, en dix mois, un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. La plupart des dix prévenus sont en aveu mais d’après le ministère public, ils minimisent leur rôle. Le tribunal rendra son jugement le 6 mars.

Le tribunal correctionnel avait consacré une première audience, le 9 janvier, à ce dossier de centrale dont non seulement le dirigeant présumé mais aussi certains «dispatchers», qui faisaient le lien via l’application Telegram entre les clients et les livreurs de cocaïne, opéraient depuis la Guinée.