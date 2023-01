Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce mois de janvier, les fiches de salaire de plus de 1.000.000 de Belges (chiffre fourni par la FEB) vont faire un bond important : aux alentours de 11 % en fonction des secteurs. Et cela grâce à l’indexation des salaires, ce mécanisme qui compense l’inflation. Pour beaucoup, il s’agit d’une augmentation unique depuis un an. C’est-à-dire que durant toute l’année 2022, leur salaire n’aura pas bénéficié de la moindre indexation.

de videos

Parmi eux, on compte 500.000 personnes dépendant de la commission paritaire (CP) 200, la plus importante du pays, qui est un peu le fourre-tout pour les employés. En ce mois de janvier, selon la FGTB, qui nous a fourni un large aperçu des indexations pour les commissions paritaires des employés, ces personnes auront une indexation de 11,08 %. Ce ne seront pas les seuls à voir la même indexation de 11,08 % sur leur fiche de paye. Citons les agents immobiliers (CP 323), les employés d’attractions touristiques (CP333) ou encore les intermédiaires de services bancaires (CP 341).