Un hangar prend feu à Lummen et embrase trois voitures de collection

Il a été conseillé aux résidents locaux situés dans un périmètre de 100 mètres autour de l’incendie de garder les fenêtres et les portes fermées. Les pompiers de la zone sud-ouest du Limbourg se sont précipités avec de nombreux hommes pour éteindre le brasier.

Vers 19 heures, la situation était sous contrôle et le feu était pratiquement éteint. Il n’y a pas eu de blessés dans l’incendie.

En raison de l’incendie dans le hangar et pour permettre aux services de secours de travailler sans être dérangés, la police de la région du Limbourg a fermé la route de liaison entre Lummen et Linkhout pendant un certain temps.