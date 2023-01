66% des Carolos se sentent en insécurité à Charleroi: «Un manque de policier en rue»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La police fédérale belge a mené un grand sondage à travers le pays sur le ressenti des citoyens par rapport à une série de thématiques. Il a notamment été demandé à 629 Carolos, parmi lesquels on retrouvait 294 hommes et 335 femmes, s’ils étaient « à l’abri » de la criminalité dans leur commune. Et là, 66,18 % d’entre eux ont répondu qu’ils se sentaient parfois, souvent voire toujours en insécurité dans la capitale du Pays Noir. Ce chiffre monte même à 71,17 % au sein de la gent féminine.