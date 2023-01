Tottenham tient le rythme face à Fulham, Harry Kane entre encore un peu plus dans l’histoire du club

Avec 36 points, les Spurs, 5e, reviennent à trois points de Newcastle et Manchester United, 3e et 4e, mais ils comptent un match en plus que ces deux équipes.

Cette victoire leur permet aussi de prendre leurs distances avec Brighton et leurs hôtes du soir, 6e et 7e avec 31 unités, même si les Seagulls ont deux matches en moins.

Le promu, qui donne souvent du fil à retordre aux «gros» -avec de courtes défaites d’un but contre les deux Manchester, Newcastle à domicile ou Tottenham à l’aller-, peut une nouvelle fois avoir des regrets.

Son manque d’efficacité, avec une volée de Harrison Reed droit sur Hugo Lloris (18e), un tir de Willian lui aussi bien repoussé par le Français (24e), ou une tête de leur goleador serbe, Aleksandar Mitrovic trop enlevée (75e), lui a coûté cher.

En face, la tactique volontiers attentiste de Tottenham a payé grâce à la précision diabolique de Harry Kane dans le temps additionnel du premier acte.

Sa frappe à l’entrée de la surface, pas très appuyée, mais idéalement placée au ras du poteau d’un Bernd Leno masqué au départ de la frappe, a suffi à leur bonheur (0-1, 45+1).

Ce but, le 266e de Kane sous les couleurs du club du nord-est de Londres, lui a permis de rejoindre le mythique Jimmy Greaves en tête des meilleurs réalisateurs des Spurs.

Si l’on parle beaucoup, et à raison, d’Erling Haaland, qui a déjà trouvé le chemin des filets à 25 reprises cette saison, Kane, avec 16 buts en 20 journées est aussi sur un rythme remarquable, lui qui en avait inscrit «que» 17 sur toute la saison passée.