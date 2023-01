Météo: le temps restera sec mardi malgré un ciel très nuageux, la pluie de retour mercredi soir

Le thermomètre affichera entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 4 degrés dans l’ouest, sous un vent modéré qui soufflera de secteur nord-est, faiblissant vers le soir.

Pendant la nuit, le temps restera inchangé, marqué par des nuages bas et quelques éclaircies, plus probables au sud du pays. Du brouillard givrant pourrait se former. Les minima oscilleront entre 0 et -6 degrés sous un vent faible de nord-est puis de direction variable.