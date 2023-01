Nouvelle fusillade aux États-Unis: sept morts en Californie, moins de 48 heures après celle à Monterey Park

Trois autres victimes ont été découvertes dans un autre lieu, portant le bilan à sept morts, a-t-elle précisé. Les deux fusillades sont intervenues dans des exploitations agricoles de la municipalité de Half Moon Bay, proches l’une de l’autre, avaient affirmé les télévisions locales affiliées à ABC et NBC.

Les spectaculaires images de son arrestation le montrent vêtu d’un gilet gris à manches rouges et d’une casquette gris clair, être plaqué au sol et menotté, puis fouillé, avant d’être escorté par plusieurs policiers. «Zhao a été placé en détention sans incident et une arme de poing semi-automatique a été localisée dans son véhicule», a dit Christina Corpus, précisant que le mobile de ces deux fusillades n’était pas encore connu.