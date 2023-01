Attention si vous êtes sur Paris ce mardi: le trafic totalement interrompu à la gare de l’Est à cause d’une panne

«Il y a une panne dans un poste d’aiguillage, en conséquence tous les TGV, TER et la ligne P du Transilien, au départ et à l’arrivée de la gare de l’Est, sont interrompus. C’est en cours d’intervention, on espère une reprise à 10H», a-t-elle indiqué, sans être en mesure de préciser le nombre de trains concernés ni l’heure de début de l’incident.

La page Twitter de la Ligne P fait état d’«un incendie dans un local technique dans le secteur de Vaires» (Seine-et-Marne) et d’«un incident signalisation» dans un autre secteur. Elle propose aux usagers d’autres itinéraires.