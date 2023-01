Méconnaissable: Fred (C’est pas sorcier) vit à La Réunion, on ne le reconnaît plus! (vidéo)

On connaît toutes et tous Fred et Jamy, les mythiques présentateurs de l’émission « C’est pas sorcier », qui a fait les beaux jours de France 3. Si Jamy Gourmand est toujours dans le monde de l’audiovisuel avec « Le monde de Jamy », Fred Courant s’est fait quant à lui plus discret. Vivant désormais à La Réunion, il a été interviewé il y a deux jours de ça par nos confrères du Quotidien de La Réunion.

Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que celui que l’on avait l’habitude de voir sur notre petit écran a bien changé. Barbe blanchissante, cheveux longs qui commencent à se dégarnir, le journaliste de 62 ans est méconnaissable.