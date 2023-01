Opéré du genou avec succès, Nick Kyrgios a déjà un tournoi dans le viseur pour son retour

L’opération du genou de Nick Kyrgios a été un « grand succès », laissant espérer un retour de l’Australien sur les courts au tournoi d’Indian Wells en mars, a déclaré son manager mardi.

Kyrgios, 27 ans, a été opéré lundi après avoir dû déclarer forfait au dernier moment à l’Open d’Australie, estimant être « détruit (psychologiquement, NDLR) » de rater ce tournoi à domicile.

« L’opération a été un grand succès », a indiqué son manager Daniel Horsfall au quotidien de Melbourne The Age. « On n’aurait pas pu être plus satisfait du résultat. Maintenant, on va tout faire pour une récupération rapide et on vise un retour à Indian Wells », a-t-il ajouté.

Kyrgios, l’un des outsiders potentiels du Majeur australien, souffrait d’une déchirure du ménisque latéral du genou gauche, qui a causé un kyste dans le cartilage.