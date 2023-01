Libération d’Olivier Vandecasteele: 80 spécialistes du droit appellent à «tout mettre en œuvre» pour rapatrier le Belge

Après la presse quotidienne et des personnalités belges de la culture et du sport la semaine dernière, ou encore une cinquantaine d’écrivains et philosophes belges et français le mois dernier, c’est au tour de plus de 80 académiques et spécialistes du droit d’adresser une lettre ouverte aux autorités belges concernant Olivier Vandecasteele.

de videos

Le Belge a été arrêté en Iran en février 2022 pour des motifs longtemps restés mystérieux. Il y est détenu depuis, dans des conditions régulièrement dénoncées comme inhumaines et sans moyens de défense valables. «Nous demandons aux autorités belges de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces graves violations des droits fondamentaux et rapatrier Olivier Vandecasteele sans délai en Belgique», réclament les signataires de la lettre ouverte, parmi lesquels figurent de nombreux professeurs de droit des différentes universités belges. Les bâtonniers de plusieurs barreaux wallons (et bruxellois), ainsi que les recteurs de l’UCLouvain, de la KULeuven et de l’ULB en font également partie.