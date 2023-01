Un pas de plus vers un parc aquatique à la gare de l’Ouest

En 2021, les plans d’un parc aquatique ont été inclus dans le PAD de la gare de l’Ouest. Une nouvelle phase a maintenant commencé, au cours de laquelle des experts et des entreprises externes vont être consultés. Cette année, la commune de Molenbeek aura une idée claire de la faisabilité du projet et pourra alors commencer à construire la piscine.

L’objectif de l’étude est opérationnel et doit aboutir à un document d’orientation et d’appui à la décision. L’étude demande également un programme alternatif si, pour une raison ou une autre, le parc aquatique s’avère finalement impossible. L’étude est supervisée par le Maître Architecte bruxellois et est un projet commun de la commune, de Citydev et de la SNCB pour un budget de 50.000 €.