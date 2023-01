«Les 12 coups de midi»: Stéphane éliminé, que va-t-il faire de ses gains? «Pour me faire plaisir, je compte...»

En place depuis le mois d'août 2022, Stéphane a été éliminé des « 12 coups de midi » ce vendredi 20 janvier. Avec ses 153 participations, il égale Paul El Kharrat et restera l’un des plus grands champions du jeu de TF1, même s’il n’a pas battu Bruno. Alors qu’il retrouve petit à petit un rythme de vie normale, le candidat de la Haute-Marne a dévoilé à Télé 2 semaines ce qu’il allait faire de sa précieuse cagnotte et des cadeaux récoltés tout au long de son aventure aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

Lire aussi «Je m’excuse auprès de Jean-Luc»: Stéphane déçu après son élimination des «12 coups de midi»

de videos

« Avant toute chose, je veux d'abord mettre de l'argent de côté afin d'assurer l'avenir de mes enfants », a d’abord prévu le papa d’Aymeric (17 ans) et d’Anthony (15 ans). . « Ils en auront bien plus besoin que moi... »