Koekelberg vote une motion de soutien à Olivier Vandecasteele

La motion a été déposée par Zinev Azmani Matar (PS) et Karima Laouaji (PS). « Plus personne ne peut ignorer qu’un travailleur humanitaire, Olivier Vandecasteele, est actuellement détenu en Iran et a été lourdement condamné à une peine de 40 années de prison et 74 coups de fouet au mépris du droit à un procès équitable et de l’humanité », précisent les deux conseillères communales.

Enfermé dans la tristement célèbre prison d’Evin se trouvant à Téhéran entre février et août, il a ensuite été transféré dans un lieu inconnu. La République islamique est actuellement en proie à des révoltes internes à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. Le régime se fait de plus en plus autoritaire.