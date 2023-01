Avant la fin de sa tournée à Paris, l’humoriste Fanny Ruwet était de passage à l’Eden à Charleroi

Ce vendredi 27 janvier, Fanny Ruwet clôturera définitivement la tournée de son premier stand-up. Et pas n’importe où : au Trianon, à Paris ! Avant ça, l’humoriste bruxelloise faisait quelques dates en Belgique, dont Charleroi. « Cette Ville, je la connais un peu : j’y ai vu pour la première fois quelqu’un se faire arrêter par la police, juste devant moi ! » raconte-t-elle. « Ce qui est chouette à Charleroi, c’est de se rendre dans des établissements comme l’Impasse Temps, où on peut roucouler en toute tranquillité ».

L’artiste, chroniqueuse sur France Inter et romancière (elle sort son premier livre en mars) se produisait à l’Eden, une salle qui l’avait lancée à ses tout débuts. Le titre de son stand-up ? « Bon anniversaire, Jean ». « Pourquoi ? Jean était un garçon avec lequel j’étais au Collège. C’était le gars populaire et le plus beau mec de l’école » raconte-t-elle. « Un jour, il m’a invitée à son anniversaire. J’étais trop contente, sauf que quand je suis arrivée à la patinoire de Liège, j’ai réalisé qu’il avait inverti deux numéros de téléphone et qu’il m’avait invitée par erreur. C’était gênant ! ». Le spectacle est construit autour de cette anecdote articulée dans tous les sens.

Fanny Ruwet aborde plusieurs thèmes, sans tabou : sa rupture avec Sébastien, l'échec que représente sa vie sociale, sa santé mentale et ses malaises, la mort, le désir ou non d'être mère, son chat et ses phasmes, le sexe (avec des mots parfois un peu crus, mais c'est une tendance au stand up)… Le ton y est assez corrosif, à certains moments. Elle y parle de son homosexualité en toute franchise. La première partie était assurée par l'humoriste Lorenzo Mancini.

