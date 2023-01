«Mercredi» dans la tourmente: une star de la série accusée de viol sur mineures, les fans réclament son renvoi Une polémique dont Netflix se serait bien passé...

Par L.V.

Alors que la série « Mercredi » affole les comteurs de Netflix, on apprend que l’un des acteurs principaux est aujourd’hui accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs personnes.

Dans le viseur : Percy Hynes White, qui incarne Xavier Thorpe, l’amoureux transi de Mercredi Addams (Jenna Ortega). Le 19 janvier dernier, soit quelques jours après l’officialisation d’une saison 2, l’acteur a été pointé du doigt par une Canadienne qui l’accuse d’avoir organisé, au lycée avec ses amis, des soirées pour abuser des filles après les avoir alcoolisées. La jeune femme révèle avoir elle-même subi une agression sexuelle « un soir où elle était trop ivre » tandis qu’une de ses camarades aurait été manipulée en vue de céder à des relations intimes avec l’acteur, alors que celle-ci n’avait que 13 ans et lui 17. Elle ajoute que Percy et sa bande « étaient connus, depuis leurs 15 ans, pour leur comportement de prédateurs. »

Plusieurs autres victimes auraient depuis pris la parole pour témoigner contre Percy. Certaines d’entres elles auraient même partagé des captures d’écrans de conversations privées où ce dernier se révèle insultant, entre autres photos de lui nu envoyées à ses destinataires. Il y reconnaîtrait également avoir eu des rapports avec des filles mineures.

D’autres tweets problématiques de Percy Hynes White auraient par ailleurs refait surface, ainsi qu’une vidéo dans laquelle il profère une insulte raciste. Une internaute a aussi relevé le malaise de Jenna Ortega lors d’un événement où le casting de la série était présent.

Si aucune plainte n’aurait été déposée à l’encontre de Percy Hynes White et que celui-ci demeure toujours présumé innocent, les fans de « Mercredi » sont nombreux à appeler à son boycott sous le hashtag #Cancelpercy. « On parle d'allégations quand il n'y a pas de preuve, mais il y a tellement de preuves que c'est vraiment effrayant ! », écrit notamment un internaute. « Je croirai toujours la victime d'abord, j'espère qu'il comprend ce qui va lui arriver ou qu'ils vont au moins le virer de Mercredi et recaster Xavier. »

Pour l'heure, ni Percy Hynes White ni Netflix n'ont réagi à ces accusations.