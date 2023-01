Procès des attentats à Bruxelles: les avocats d’Ibrahim Farisi n’ont plus de mandat

La présidente de la cour d’assises a annoncé qu’après un entretien avec le bâtonnier, il a été décidé de désigner d’office Me Xavier Carrette (déjà conseil de l’accusé avant cet incident). Ibrahim Farisi n’a pas réagi à l’annonce. Il a finalement quitté la salle d’audience pour aller fumer une cigarette.

L’audience de mardi matin au procès des attentats de Bruxelles de 2016 a commencé par un énième coup d’éclat d’Ibrahim Farisi. Son avocat Me Carrette a souhaité prendre la parole pour faire savoir qu’il n’exerçait plus le rôle de conseil pour son client. L’accusé a ensuite répliqué avec colère, avant d’être évacué manu militari de la salle d’audience. L’audience a été levée un bon quart d’heure avant de reprendre sur le coup de 10h.

Retrait des deux avocats

«J’ai souhaité prendre la parole pour vous signaler que maître Berger et moi-même sommes venus par déférence vis-à-vis de la cour puisque nous sommes sans instruction de monsieur Farisi; à l’heure actuelle nous ne somme plus les conseils d’Ibrahim Farisi», a déclaré à l’ouverture de l’audience mardi Me Carrette.