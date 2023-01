Voici les dates et les lieux des prochaines collectes de sang dans la province de Namur

Les dates et les endroits des futures collectes de sang pour la province de Namur ont été communiqués.

Il y en aura à la Maison Croix-Rouge de Beauraing, rue de Rochefort 215-217, le jeudi 26 janvier de 15h à 19h et vendredi 27 janvier de 15h à 18h30 ; à la salle communale de Gochenée, route de Biesme 6, le lundi 30 janvier de 15h à 18h30 ; au complexe Émile Lacroix d’Auvelais, Grand Place, le lundi 30 janvier de 15h à 18 h30 ; au centre paroissial d’Andenne, rue Camus 62, le lundi 30 janvier de 15h à 19h et le mardi 31 janvier de 15h à 19h, et à la salle Sainte Cécile de Houyet, rue Grande 45, le mercredi 1er février de 15h à 18h30.