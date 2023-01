Une nouvelle version de la Super League, plus ouverte, est à l’étude: des clubs belges auraient été consultés

La Super League est loin d’être enterrée. Après une première version rejetée par le football européen en 2021 et qui a vu de nombreux clubs quitter le navire, le projet pourrait bien voir le jour très prochainement sous un autre modèle, rapporte L’Équipe

Toujours porté par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, la Super League a revu sa copie afin d’attirer d’autres clubs européens. En coulisses, la société promotrice A22 Sports Management a sondé une cinquantaine de clubs issus d’une douzaine de pays, dont la Belgique mais aussi les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et l’Écosse. On est bien loin des douze clubs de trois pays de la version initiale.

D’autre part, la ligue passerait d’une compétition fermée à une compétition plus ouverte qui appliquerait un principe de tournante en fonction des résultats. De nouvelles règles de fair-play financier entreraient alors en vigueur comme un maximum de 55 % du budget assigné à la masse salariale.

Pour l’instant, les promoteurs de la Super League restent suspendus à la décision de la Cour de justice européenne qui doit se prononcer dans le courant du printemps sur la possibilité de l’UEFA à sanctionner les clubs qui rejoindraient cette ligue dissidente.