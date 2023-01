La Région bruxelloise progresse vers un territoire zéro pesticide

« Réduire l’utilisation de pesticides au profit de méthodes plus respectueuses de notre environnement est essentiel pour améliorer la santé des Bruxellois.es, en particulier des plus vulnérables, comme les enfants sur les terrains de sport ou les riverains de parcelles pulvérisées. Depuis quelques années, la Région s’est engagée à gérer les espaces publics de manière écologique. Avec ce plan, nous allons encore plus loin et nous nous engageons à réduire l’usage des pesticides aussi sur des espaces privés. Bruxelles montre l’exemple. Nous espérons que le Ministre fédéral de l’agriculture prendra également ses responsabilités pour protéger la santé des Belges et la biodiversité », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement.

Conseils et tutos

Bruxelles Environnement mettra prochainement en ligne des conseils et des tutos vidéo à destination des professionnels et des particuliers. Son Facilitateur Nature accompagnera les gestionnaires d’espaces privés (par exemple les gestionnaires de terrains de sport, de copropriétés, d’immeubles de bureaux…) dans leurs démarches de conception et d’entretien écologiques de leurs espaces extérieurs. Par ailleurs, des campagnes de communication seront prochainement menées dans les magasins et jardineries qui vendent des pesticides et les mesures de précaution à prendre lors de la manipulation et du stockage de ces produits seront rappelées. La formation destinée aux professionnels sera aussi revue et améliorée pour offrir plus de contenus en ligne et son volet sur la gestion écologique des espaces verts sera grandement étoffé.