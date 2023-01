Le permis octroyé pour la piscine de Marchienne: «Le bâtiment sera agrandi et le hall sportif à l’étage aussi rénové»

Bonne nouvelle : le permis pour la remise à neuf de la piscine de Marchienne vient d’être octroyé. « Le bassin de natation actuel sera rénové. Par ailleurs, une extension du bâtiment sera créée, comprenant une pataugeoire ainsi qu’un volume supplémentaire en façade qui permettra d’améliorer la circulation à partir de l’entrée principale. On parle aussi d’une cafétéria, d’un espace d’accueil, de vestiaires individuels et collectifs ainsi que des sanitaires flambant neufs. Les personnes à mobilité réduite ne seront pas oubliées : l’ajout d’un ascenseur et de toutes les modalités d’accès permettant de les accueillir dans les meilleures conditions est une priorité de ce projet », confie Karim Chaïbaï, l’échevin des Sports.

Et ce n’est pas tout : « Le hall sportif situé à l’étage bénéficiera également d’une rénovation totale comprenant le remplacement de la toiture, l’ajout de vestiaires, de sanitaires et de réserves et le remplacement du parquet. » Évidemment, un marché public va être lancé prochainement pour désigner l’entreprise en charge des travaux avec, chacun l’espère, un début de chantier en 2024.