L’offensive hivernale à Herve en chiffres: 81 tonnes de sel épandu, deux pannes…

Au conseil communal de Herve, ce lundi soir, le déneigement a été l’objet d’une question de Boris Chandelle (EPH). Il est conscient que ce n’est pas une sinécure dans une entité qui compte 291 km de voiries. Pour lui, il était difficile de faire face vendredi. Par contre, il estime que le samedi, on s’est retrouvé avec des routes non encore dégagées. Certaines ne l’étaient d’ailleurs pas le dimanche non plus. Idem pour les trottoirs, loin d’être tous dégagés ce lundi encore.

Il n’y a pas eu de changement dans le dispositif cette année. Tous les ouvriers ont été sur le pont dès le lundi précédant les grosses averses neigeuses, dès 5 heures, pour la tournée complète, avec quatre camions avec lame et épandeuse, dont deux 4X4. S’y ajoutent un tractopelle et un second tractopelle avec un chauffeur mobilisable en cas de souci. Malheureusement, un camion 4X4 était en panne et on a dû le remplacer par un 4X2. Celui-ci s’est retrouvé en difficulté à Bolland et il a fallu le tirer de ce mauvais pas, ce qui a fait perdre une heure et demie. Vendredi, les camions ont tourné de 5 heures à 23 h 30. Le samedi, rebelote avec des rues arpentées entre 5 heures et 16 h 30, de 5 à 13 heures le dimanche. Malheureusement, l’épandeuse d’un camion a connu une panne.