Des pressions sur Targnion dans le dossier Nethys? Sept pointures du PS auditionnées par les enquêteurs

Moreau, Heyse, Fornieri et Cie: inculpations à la pelle et séjours en prison

Pol Heyse, Bénédicte Bayer, Stéphane Moreau, François Fornieri et Pierre Meyers. - D.R.

Par G.G.

Si de nombreux dossiers « Nethys » ont été ouverts par la justice liégeoise, deux retiennent évidemment toutes les attentions. Le premier est celui des rémunérations. Rappelons que pour contourner les limitations du décret gouvernance de la Région wallonne, un mécanisme d’indemnités de rétention avait été mis en place au profit de l’ancien management du groupe industriel liégeois. Pour faire simple, si l’on additionne les différentes primes, il y aurait eu pas moins de 11 millions d’euros pour Stéphane Moreau, plus de 2 millions pour Pol Heyse (ancien directeur financier) et d’un peu plus d’un million d’euros pour Bénédicte Bayer. Tous ces montants avaient été validés par le comité de nomination et de rémunération (CNR) présidé par un certain… François Fornieri. C’est fin 2019 que la justice liégeoise a décidé de s’emparer de l’affaire en ouvrant une instruction.

Coup d’accélérateur en janvier 2021

Mais le dossier s’est vraiment accéléré en début d’année 2021. Fin janvier de cette année-là, les enquêteurs de l’OCRC interpellent et entendent les principaux acteurs de cette histoire. Du côté des dirigeants, Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer en ressortent inculpés de détournement et d’abus de biens sociaux. François Fornieri, Pierre Meyers et Jacques Tison – les membres du CNR – avaient connu le même sort.

Après plus de 40 heures de privation de liberté et de très longs et complexes interrogatoires, Stéphane Moreau, l’ex-CEO de Nethys, et Pol Heyse, son bras droit chez Nethys et le spécialiste des bilans et des comptes, ont même été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction spécialisé dans les matières économiques et financières, Frédéric Frenay. Concernant Stéphane Moreau, les préventions sont les suivantes : abus de biens sociaux et détournement par une personne exerçant une fonction publique, faux, usage de faux et d’escroquerie. Stéphane Moreau et Pol Heyse ont dans la foulée été incarcérés plusieurs jours à la prison de Lantin puis à celle de Marche-en-Famenne. Bénédicte Bayer, quant à elle, a aussi été inculpée puis libérée sous conditions.

Quant à François Fornieri, il avait lui aussi été inculpé et placé sous mandat d’arrêt un peu plus tôt, avant d’être incarcéré à la prison de Marche. En tant qu’ex-président du comité de rémunération de Nethys, c’est lui qui a avalisé les indemnités versées à Stéphane Moreau (11,2 millions), Pol Heyse (2,2 millions) et Bénédicte Bayer (1,2 million). En échange de quoi ? On en vient au second gros volet de l’affaire Nethys, à savoir celui de la vente des filiales du groupe. Dans le cas présent, la justice s’interroge sur ses rachats d’Elicio, pour deux euros symboliques, et de WIN. Tout ça au détriment des actionnaires que sont l’intercommunale Enodia, la Province de Liège et les communes liégeoises.

Pierre Meyers, ancien président du conseil d’administration de Nethys et ex-membre du comité de rémunération, avait lui aussi été inculpé, toujours pour les mêmes motifs d’abus de biens sociaux et de détournement, et incarcéré plusieurs jours à la prison de Marche.