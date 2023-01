Test «World of Warcraft: Dragonflight»: le souffle du renouveau pour la licence aux millions d’abonnés!

Natif d’un territoire jusque-là inconnu, la révélation de ce peuple inédit vous dévoilera, par la même occasion, les Îles aux Dragons. Ces contrées insulaires, composées de quatre zones aux biomes distincts (le Rivage de l’Éveil, les Plaines d’Ohn’ahra, la Travée d’Azur et Thaldraszus), sont le berceau ancestral des différents Aspects.

Ça plane pour moi

Afin d’explorer ces îles et d’accomplir vos quêtes pour atteindre le niveau 70, un nouveau système de déplacement aérien a été mis en place.

Simplement appelé « vol à dos de dragon », il vous offrira la possibilité de chevaucher, comme son nom l’indique, une monture volante draconienne agissant sous l’effet de plusieurs compétences. Nécessitant des boules d’énergie, vous pourrez notamment accélérer ou prendre de l’altitude pour atteindre rapidement vos destinations. La sensation de vitesse est bien présente au cours des trajets effectués, mais gare aux ressources sous peine de planer lentement avant d’atterrir et de patienter pour récupérer votre énergie.

Avec cette capacité inédite de déplacement, on en vient même à regretter que ce ne soit pas d’application en dehors du nouveau continent, tant la monture à 310 % semble désormais d’une extrême lenteur. A contrario, il est également triste de devoir mettre nos véritables montures de côté, tant elles sont devenues obsolètes lors de notre séjour sur ces îles.

En outre, des mini-jeux liés au vol et à la voltige sont disponibles afin de suivre des parcours aériens à la difficulté variable, au sein desquels on doit battre des chronos en traversant une série d’anneaux lumineux.

Des concepts totalement revus

Afin de profiter d’une expérience différente des dernières extensions, les développeurs ont tenu à remanier certains de leurs systèmes de fonctionnement, comme c’est notamment le cas pour :

1. Les métiers en remettant l’artisanat véritablement en avant. Avec l’ajout des « commandes » permettant aux clients d’être en relation avec les artisans via un hôtel des ventes spécifique. D’ailleurs, les objets créés disposent désormais de niveaux de qualité et les équipements pourront être refaçonnés pour disposer de meilleures statistiques. Chaque métier possède dès à présent ses propres spécialisations via des arbres de talents dédiés. Et les artisans pourront revêtir des objets pour accroître leur performance lors de la fabrication ou de la récolte de matières premières.

2. La réputation en troquant une nouvelle fois l’éternel « neutre à exalté » afin de laisser place à l’échelle des renoms pour les différentes factions de ces îles. Cependant, contrairement à son introduction chaotique dans « Shadowlands », le renom est, cette fois-ci, géré différemment afin de rendre le concept bien plus agréable auprès de joueurs.

3. Son interface de jeu en la modernisant entièrement et en la rendant désormais personnalisable sans l’usage d’add-ons.

4. Les arbres de talents en les complexifiant comme c’était le cas jusqu’à « Cataclysme ». Avec la possibilité de changer ses points à tout moment pour adapter ses techniques aux différents combats, et ce, sans user de ressources. Des pages de talents peuvent être d’ailleurs enregistrées en fonction de vos besoins, afin de s’optimiser pour de la Mythique+ ou du raid par exemple. Et on peut également dire au revoir à la « double spé », étant donné qu’on ne doit plus se limiter à seulement deux des trois ou quatre spécialisations disponibles.

« Dragonflight » revoit les fondements du jeu afin de permettre aux joueurs de profiter pleinement des différentes cordes disponibles du titre. - Blizzard Entertainment

De plus, la montée en niveau s’effectue désormais plus rapidement et le scénario une fois complété par un personnage, n’est plus obligatoire pour accéder aux expéditions… ce qui incite les joueurs à créer de nouveaux personnages et de varier les plaisirs sans y passer des tonnes d’heures afin de profiter plus facilement du contenu accessible au niveau maximum.

Un palier max riche en activités

Lorsque l’on devient niveau 70, tout l’intérêt du jeu se décuple, et la richesse du contenu disponible permet de ne jamais s’ennuyer sur le jeu.

Que ce soit avec les expéditions et la montée en renom des factions pour le côté « quêtes et réputations ». Les donjons mythiques+ (se composant d’une sélection de quatre des huit nouveaux donjons de cette extension et de quatre autres issus des précédentes) et le premier raid (très agréable à parcourir et disponible en quatre difficultés) pour le côté « PVE ».

Ou encore les arènes et champs de bataille pour les assoiffés d’affrontements tumultueux entre la Horde et l’Alliance pour le côté « PVP ». Autant dire qu’avec tout cela, après deux mois de jeux à une fréquence plutôt élevée, l’ennui n’a pas encore pointé le bout de son nez.

Le Caveau des Incarnations est le premier raid de cette nouvelle extension, avec pour ennemi final : la redoutable Raszageth. - Blizzard Entertainment

Et pour couronner le tout, Blizzard compte suivre de très près « Dragonflight », afin de rajouter du contenu de façon bien mieux structurée qu’auparavant pour tenter de satisfaire au mieux les besoins des joueurs. Un planning de sortie a d’ores et déjà été annoncé sur les réseaux.

Blizzard a mis en place un calendrier bien précis pour apporter régulièrement de nouvelles mises à jour riches en contenus pour maintenir au mieux l’intérêt de sa population d’abonnés. - Blizzard Entertainment

À l’heure où cet article est disponible, la première phase de cette roadmap 2023 vient tout juste de débuter avec l’arrivée du « comptoir » permettant d’acquérir de l’équipement pour les transmogrifications, ainsi que des montures. Cette première grosse mise à jour apporte aussi divers ajustements entre les classes afin de parfaire l’équilibre de ces dernières, ainsi que d’autres ajouts ou retour de contenus comme c’est notamment le cas avec la « Tour des Mages ».

Une véritable bouffée d’air frais

Avec son lot de nouveautés, « Dragonflight » est très certainement une des extensions les plus attrayantes de ces dernières années.

Deux bons mois après la sortie du titre, il fait toujours bon vivre et la communauté a l’air de bien adhérer à ce neuvième opus additionnel. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, ou si vous êtes un vétéran à la retraite désabusé par les précédentes extensions, ce nouvel épisode axé sur l’histoire des Dragons pourrait bien vous re(conquérir) en un battement d’ailes afin de re(mettre) le pied à l’étrier de votre monture.