«C’est par sorcier»: méconnaissable, Fred revient sur l’impact de l’émission et ses rapports tendus avec Jamy (vidéo)

Dix ans après l’arrêt de l’émission de vulgarisation scientifique « C’est pas sorcier » version Fred et Jamy, que sont devenus les deux amis ?

A 62 ans, le premier a bien tenté de rebondir avec « L’Esprit Sorcier », un projet financé grâce à une campagne de crowfunding, avant de se retirer des écrans et d’aller vivre à La Réunion avec sa femme et ses enfants. Le Quotidien régional de l’île est récemment allé à sa rencontre pour parler de l’impact de l’émission sur sa vie. Dans une vidéo, Fred Courant apparaît métamorphosé, avec des cheveux longs et une barbe grise. « Il y a des gens qui me disent merci parce qu’ils ont découvert plein de choses avec ce programme », dit-il fièrement. « Certains me disent que c’est grâce à notre travail qu’ils ont décidé de faire une carrière dans la recherche ou l’enseignement. C’est génial ! Je leur réponds que j’ai juste fait mon job. On a beaucoup bossé pour ça. Mais le résultat plaît… »