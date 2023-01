Michaël Miraglia, nouveau présentateur du RTL Info: il nous dévoile sa journée type (vidéo)

C’est un tournant important dans ma vie et ma carrière et je l’aborde avec beaucoup de motivation et énormément d’appréhension. Le challenge est beau et important, c’est une occasion rêvée. Je me dois d’être digne de ce cadeau.

En quoi cela va être difficile ?

C’est le même sport mais on ne travaille pas les mêmes muscles. Il y a la gestion du direct, les délais de rédaction plus courts et les codes différents d’écriture. On ne rédige pas le lancement d’un sujet en magazine comme on présente un J.T. On doit allier concision, originalité et vulgarisation. Il faut savoir aussi que le présentateur chez RTL joue avec le chef info un rôle dans le choix des sujets, dans la structure et la dynamique du J.T. pour maintenir l’intérêt du téléspectateur. Cela implique un suivi constant de l’actualité, de comprendre vite n’importe quelle matière. Il faut être top le plus vite possible, c’est ce qui met le plus de pression. Le J.T. est une Formule 1 qu’il faut l’apprendre à maîtriser. Et je le dis avec beaucoup d’humilité.