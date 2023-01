RTL Info fait peau neuve: Olivier Schoonejans nous dévoile l’envers du décor de vos nouveaux J.T. (vidéo) Aujourd’hui est inauguré le J.T. de RTL-TVI relifté. Récap des nouveautés.

Par Antonella Soro

« L’évolution d’RTL info est l’aboutissement d’un long processus de réflexion mené en interne, tant au niveau technologique qu’artistique et éditorial, par différents groupes de travail. Notre mission : produire l’information la plus claire, pertinente et accessible possible à destination du plus grand nombre de Belges francophones, sur tous les supports. Un défi audacieux qui concerne toute l’entreprise ! » Voilà comment résume ce changement le CEO de RTL Belgium, Guillaume Collard. Le chantier a duré deux ans, et les nouveautés sont nombreuses !

de videos Un studio high tech « Un des grands défis du projet a été l’ajout d’un plafond virtuel qui utilise la technologie de la réalité augmentée et qui apporte plus de profondeur et de grandeur au décor », pointe Jérôme Fabry, producteur exécutif du projet RTL info. Un écran massif multi-usages a été installé. Il permet de chapitrer le journal en projetant des images et des mots. Intégré à celui-ci se trouve un écran plus classique qui peut bouger et être utilisé par un présentateur ou un journaliste afin d’expliquer des faits de façon didactique. La table est modulable. Plus petite et ronde, elle peut s’ouvrir, s’agrandir à partir d’un bouton pour accueillir des invités.

De nouvelles séquences Le relifting s'est non seulement opéré sur les outils, sur la forme mais aussi sur le contenu. Ainsi de nouvelles rubriques en prise directe avec les préoccupations des Belges. Les messages reçus via le bouton « Alertez-nous » feront l'objet de reportages. Deux nouvelles séquences voient le jour. Laura Van Lerberghe devient la spécialiste conso de la rédaction. Sa mission ? Guider nos choix au quotidien dans le domaine des nouvelles technologies, l'e-commerce, l'environnement, l'alimentation, les assurances, les voyages, les réseaux sociaux, etc. Quant à Simon François, outre son rôle de joker du J.T. en semaine, il reprend son bâton de reporter de terrain pour mettre en lumière les solutions pour les défis qui attendent notre planète en matière d'innovations sociales, technologiques, environnementales. Christophe Deborsu proposera, quant à lui, des interviews politiques et d'acteurs de premier plan. Le sport ne sera pas non plus oublié, bien sûr.