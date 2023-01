Reprise des ciné-débats de la Ligue Humaniste à Chimay avec la projection du film «Pas son genre», avec Emilie Dequenne

C’est la reprise des ciné-débats de la Ligue Humaniste à Chimay. Ce jeudi à 19h30 à l’Hôtel de Ville sera projeté le film « Pas son genre », une comédie romantique franco-belge réalisée par Lucas Belvaux et sortie en 2014.

Le synopsis est le suivant : « Clément (Loïc Corbery), jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer (Emilie Dequenne), jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ? »