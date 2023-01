La plainte contre JCVD classée sans suite

En 2021, une information judiciaire était ouverte contre l’acteur Jean-Claude Van Damme, 61 ans. Une femme âgée de 33 ans avait porté plainte contre la star pour agression sexuelle. Selon cette dernière, citée à l’époque par Sudinfo, lors d’une soirée trop arrosée au Impérial Private Premium Bar Brussels, le 20 août 2021, l’acteur, après l’avoir abordée de façon « normale », avait fini par déraper. « Je crois qu’il s’est pris quelques lignes, parce que tout le monde sait que Jean-Claude Van Damme se drogue à mort, et, en un coup, c’est devenu une autre personne », expliquait la plaignante. « Je lui ai d’abord mis une gifle parce qu’il m’avait touché les fesses et, puis, comme il s’était excusé, on est passé à autre chose. Tout se passait bien, on était à plusieurs personnes autour de la table, on rigolait, jusqu’au moment où il a vraiment pété un plomb. Il a commencé à me toucher à nouveau, à me faire des demandes sexuelles », racontait la plaignante.

Elle affirmait aussi que JCVD l’avait suivie aux toilettes : « Il m’a suivie – il est entré dans la toilette derrière moi et il a fermé la porte – et, là, il m’a carrément demandé de lui faire une fellation. Il n’était plus lui-même avec l’alcool et la drogue. Je lui ai dit d’aller se faire voir, mais il a insisté, il a essayé de me déshabiller. J’ai fini par le repousser hors de la toilette et, après, je n’ai aucune idée de comment je suis arrivée à l’hôpital, je ne me souviens de plus rien, sauf de m’être réveillée en face du bar, sur un trottoir trempé par la pluie qui venait de tomber, sans personne autour de moi, à moitié nue. » En avril dernier, le parquet de Bruxelles confirmait qu’un dossier à charge pour des faits d’attentat à la pudeur avait été ouvert contre Jean-Claude Van Damme.