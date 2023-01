La police lance un appel à témoins pour retrouver ces deux auteurs d’un vol à main armée à Neder-Over-Heembeek

Les faits remontent au 20 septembre dernier, dans un magasin situé rue François Vekemans.

Les deux braqueurs entrent dans le commerce et se dirigent directement vers le comptoir. Le premier auteur pointe un pistolet sur le caissier et le menace, alors que le second saute par-dessus le comptoir. Le premier frappe l’employé au visage avec le canon de son arme et exige la caisse. Pendant ce temps, le second dérobe les marchandises placées derrière le comptoir.