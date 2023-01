Cette triste histoire s’est déroulée le 2 janvier dernier mais elle vient seulement de remonter à la surface. Il faut dire qu’elle n’a pas plu à la fondation « 30 Millions d’Amis ». « Après la fuite de son chat à la gare Montparnasse (Paris 15e), une femme et sa fille de 15 ans ont imploré les agents d’intervenir pour sauver leur animal.

Refus de la compagnie : le chat Neko est mort écrasé par le TGV. La fondation porte plainte contre la SNCF », écrit « 30 Millions d’Amis » sur Twitter.

Selon cette dernière, la SNCF doit être jugée pour « sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d’un animal ». Et on ne rigole avec cela, en Belgique non plus, d’ailleurs. En France, ces faits sont passibles de 75.000 € d’amende et de… cinq ans d’emprisonnement ! « Le train a été autorisé à partir malgré l’appel de la mère et de sa fille », dénonce la fondation qui condamne fermement l’attitude de la SNCF et porte donc plainte pour actes de cruauté.