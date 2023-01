La Belgique s’est assise sur un très grand nombre de décisions de justice, dénonce la Ligue des droits humains: «Cela déstabilise les fondations de notre démocratie»

«C’est un tournant inquiétant, qui déstabilise les fondations de notre démocratie», commente-t-elle, qualifiant de «mauvais» le climat général pour les droits humains. La Ligue prend notamment pour exemple la crise de l’accueil qui dure depuis plus d’un an. «Les demandeurs de protection internationale sont laissés à la rue par Fedasil en toute illégalité», l’agence se retranchant derrière la saturation du réseau. «Alors que les températures se situent entre 0 et 5 degrés, plus de 2.000 personnes sont contraintes de dormir dehors, mourant de froid, déshumanisées», dénonce la Ligue.

L’année dernière pourtant, Fedasil - et donc in fine l’État fédéral - a été condamné des milliers de fois par des tribunaux belges mais également par la Cour européenne des droits de l’homme qui l’enjoignaient à «remplir ses obligations et à accueillir les personnes demandeuses de protection internationale». Malgré cela, les astreintes n’ont pas été payées et la grande majorité des requérants victorieux sont restés sans hébergement. «Dans la crise de l’accueil, le gouvernement s’est autorisé à violer délibérément le droit à l’accueil de milliers de personnes qui y avaient incontestablement droit», regrette Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue des droits humains.