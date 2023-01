Guerre en Ukraine: le fabricant d’armes Rheinmetall se prépare à livrer 29 chars Leopard au printemps

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un système d’échange d’équipements mis en place par le gouvernement teuton pour fournir des armes à l’Ukraine via ses alliés. Ce modus opérandi est connu sous le nom d’échange circulaire.

D’ici à la fin du mois de mars, l’entreprise d’armement germanique disposera de 29 chars de combat Leopard 2A4 prêts à être déployés. Ils ont été affectés à la Slovaquie et à la République tchèque, affirme Armin Papperger. Cependant, un des porte-paroles de la firme a déclaré au média Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN) que les chars seraient disponibles entre avril et mai.

Le gouvernement allemand a organisé une partie de son aide militaire à l’Ukraine par le biais de cet échange circulaire avec ses alliés de l’Est. Ces derniers fournissent à Kiev des armes de fabrication soviétique qui sont familières aux Ukrainiens et, donc, plus vite opérationnelles. Cette artillerie est ensuite remplacée par du matériel plus récent en provenance d’Allemagne.